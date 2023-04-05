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عاملان يخزنان الحبوب خلال حصاد الشعير في أوديسا يوم 23 يونيو (رويترز)
حصاد محصول الشعيرفي أوديسا - رويترز
اقتصاد الأردن

تجار: الأردن يشتري 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

265.5 دولار للطن السعر المقبول شاملا تكلفة الشحن

دبي - العربية.نت
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قال تجار إن الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في الأردن اشترت نحو 60 ألف طن من علف الشعير الحيواني من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية أغلقت، اليوم الأربعاء.

وأضافوا أنه تم شراء الشعير بسعر يقدر بنحو 265.50 دولار للطن، بما يشمل التكلفة والشحن في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول ويعتقد أن البائع هو شركة فيتيرا وفقا لرويترز.

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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 50 ألف طن يوم 15 مارس / آذار الماضي من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية.

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وأشارت تقديرات آنذاك إلى أن سعر الشراء بلغ 275.5 دولار للطن شاملا كلفة الشحن للتوريد في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول، ويعتقد متعاملون أن البائع هو شركة تجارة السلع أميروبا.

ويأتي السعر المقبول في هذه المناقصة أقل بـ 4 دولارات عن المناقصة السابقة التي تمت ترسيتها يوم 8 مارس/ آذار الماضي.

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