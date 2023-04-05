رئيس هيئة "قناة السويس": حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر باحتكاك ناقلتين

صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة 44 ألف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة 44 ألف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.

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وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي تلوث بمحيط الناقلتين.

وأشار إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في صباح اليوم الأربعاء على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهم من خلال بيانات لاحقة.