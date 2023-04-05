وزارة الصناعة السعودية تُصدر 18 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 18 رخصة تعدينية جديدة، خلال شهر فبراير 2023، شملت: 9 رخص محجر مواد بناء، و7 رخص كشف، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، اليوم الأربعاء، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير 2023، بلغ 2,230 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1,327 رخصة، ورخصة كسف بـ 653 رخصة، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 179 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 40 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 31 رخصة.

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وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 512 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ412 رخصة.

وجاءت المنطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة بـ372 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ245 رخصة، ومنطقة عسير بـ 188 رخصة، ومنطقة تبوك بـ140 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 101 رخصة، ومنطقة حائل بـ 67 رخصة، ومنطقة جازان بـ65 رخصة، ومنطقة نجران بـ 45 رخصة، ومنطقة الباحة بـ36 رخصة، منطقة الحدود الشمالية بــ26 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 21 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.