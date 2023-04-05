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اقتصاد

"المركزي" النيوزيلندي يرفع الفائدة 0.5% لكبح التضخم رغم مخاطر الركود

المركزي النيوزيلندي يستهدف تضخما بين 1% و3%

دبي - العربية.نت
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رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 50 نقطة أساس، وسط محاولاته المتتالية لترويض التضخم حتى مع توجه الاقتصاد نحو الركود.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة من 4.75% إلى 5.25% فيما كانت التوقعات لزيادة بواقع 0.25%، وسجلت العملة المحلية قفزة بعد القرار.

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وكان البنك قد رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في فبراير وبقيمة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي فيما وقف التضخم عند 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

ويستهدف المركزي النيوزيلندي تضخما بين 1% و3%.

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