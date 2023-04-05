اقتصاد
"المركزي" النيوزيلندي يرفع الفائدة 0.5% لكبح التضخم رغم مخاطر الركود
المركزي النيوزيلندي يستهدف تضخما بين 1% و3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 50 نقطة أساس، وسط محاولاته المتتالية لترويض التضخم حتى مع توجه الاقتصاد نحو الركود.
ورفع البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة من 4.75% إلى 5.25% فيما كانت التوقعات لزيادة بواقع 0.25%، وسجلت العملة المحلية قفزة بعد القرار.
مادة اعلانية
وكان البنك قد رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في فبراير وبقيمة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي فيما وقف التضخم عند 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويستهدف المركزي النيوزيلندي تضخما بين 1% و3%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أدنوك تسعى لجمع نحو مليار دولار من طرح عام أولي لوحدة الشحن والخدماتتخطط لإطلاق الاكتتاب العام في مايو أسواق المال
-
ماكرون: فرنسا تسعى إلى علاقات اقتصادية متوازنة مع الصينالرئيس الفرنسي يصل إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام اقتصاد
-
"جونسون آند جونسون" تعرض 9 مليارات دولار لإنهاء دعاوى المنتجات المسرطنة60 ألف مدع وافقوا على حل النزاع القضائي قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية