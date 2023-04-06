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مصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع سيارات في ألمانيا - (رويترز)
اقتصاد أوروبا

ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في فبراير

مدعوما من قطاع السيارات

لندن - رويترز
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير/ شباط، بزيادة 0.2% عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئيا إلى صناعة السيارات.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.

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كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير/كانون الثاني إلى زيادة بواقع 3.7%، ارتفاعا من 3.5%،وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6%، في فبراير/شباط.

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير/شباط، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من الزيادة.

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