اقتصاد أوروبا
ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في فبراير
مدعوما من قطاع السيارات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير/ شباط، بزيادة 0.2% عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئيا إلى صناعة السيارات.
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.
مادة اعلانية
كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير/كانون الثاني إلى زيادة بواقع 3.7%، ارتفاعا من 3.5%،وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6%، في فبراير/شباط.
وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير/شباط، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من الزيادة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تغطية الطرح النقدي لزيادة أصول "ملكية الخليج ريت" بالحد الأعلىعدد المشتركين في زيادة إجمالي أصول الصندوق يتجاوز 70 ألف مشترك أسواق المال
-
سهم "الأنصاري المالية" يقفز 16.5% في أولى تداولاته بسوق دبيالتداولات على السهم نحو 87 مليون درهم أسواق المال
-
إلى أين وصل مخزون السلع الاستراتيجية في مصر؟مخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية