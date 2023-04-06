البحرين تحدد سعرا استرشاديا لسندات وصكوك دولارية

أظهرت وثيقة بنكية اليوم الخميس أن البحرين حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 6.875%، لإصدار طويل الأجل مدته سبع سنوات من الصكوك ونحو 8%، للسندات التقليدية لأجل 12 عاما.

وذكرت الوثيقة الصادرة من أحد البنوك القائمة بالترتيب أن من المتوقع أن يتم تسعير السندات اليوم الخميس.

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أظهرت وثيقة مصرفية أمس الأربعاء أن البحرين عينت مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار تشمل شريحة من السندات الإسلامية علاوة على سندات تقليدية.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن بنوك إيه.بي.سي وسيتي وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد رتبت اتصالات مع المستثمرين.

وأضافت الوثيقة أنه من المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق وفقا لـ "رويترز".