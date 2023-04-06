اقتصاد أميركا
العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير
تراجعت صادرات الولايات المتحدة 2.7% إلى 251 مليار دولار
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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، ارتفاع العجز التجاري بنسبة 2.7% في فبراير الماضي مقارنة مع يناير، ليسجل 70.5 مليار دولار.
وتفوق قراءة فبراير توقعات المحللين التي أشارت إلى عجز بقيمة 69 مليار دولار.
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وتم تعديل أرقام العجز التجاري في يناير، لترتفع من 68.3 مليار دولار إلى 68.7 مليار دولار.
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وتراجعت صادرات الولايات المتحدة 2.7% إلى 251 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات 1.5% إلى 322 مليار دولار، مع انخفاض الطلب المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
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