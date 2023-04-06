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اقتصاد تونس

انخفاض سندات تونس المقومة باليورو بعد رفض رئيسها شروط صندوق النقد

السندات الدولارية تباع بأعلى قليلا من 50 سنتا للدولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت بعد أن رفض رئيسها قيس سعيد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات "تريدويب" أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير 2024 إلى ما يزيد قليلا عن 67 سنتا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

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وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلا عن 50 سنتا للدولار وفقا لـ"رويترز".

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إن "إملاءات" المقرضين غير مقبولة وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقا، مضيفاً أن "السلم الأهلي ليس لعبة".

جاء تصريحات سعيد ردا على سؤال حول إمكانية توقيعه على اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف سعيد في تصريحاته للصحافيين أنه بدلا عن ذلك يجب أن "يعول التونسيون على أنفسهم"، في أوضح إشارة على رفضه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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