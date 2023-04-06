اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

تباطؤ نمو وظائف الشركات الأميركية الخاصة خلال مارس

تقرير معهد الأبحاث "ADP" يظهر تباطؤ نمو الأجور لأدنى مستوى في أكثر من عام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر تقرير معهد الأبحاث "ADP"، إضافة القطاع الخاص الأميركي 145 ألف وظيفة مارس الماضي، مقابل توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، بعد زيادة معدلة بـ 261 ألفًا في فبراير.

وبحسب التقرير، شهدت قطاعات الترفيه والضيافة والتجارة والنقل الزيادة الأكبر بالتوظيف، فيما خفضت شركات التصنيع والأنشطة المالية والخدمات المهنية من وظائفها.

مادة اعلانية

وشهد الموظفون زيادة في الأجور بنسبة 6.9% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أدنى زيادة في الأجور في أكثر من عام.

العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير  اقتصاد اقتصاد أميركا العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير 

وتراجع متوسط ​​الزيادة في الأجور السنوية لمن غيروا وظائفهم إلى 14.2%، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الحكومية الصادرة يوم غد إضافة حوالي ربع مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي الشهر الماضي، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان "الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط