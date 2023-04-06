تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
انخفضت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى عند 228 ألفا للأسبوع المنتهي في الأول من أبريل
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، إلا أن الصورة في سوق العمل تتسم بالضبابية بعد مراجعات لبيانات سابقة إثر قيام الحكومة بتحديث المعايير التي تستخدمها لقياس التقلبات الموسمية.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى تراجعت بواقع 18 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل/نيسان.
وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر طلبات بأكثر من 48 ألفا عما سبق الإعلان عنها.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وقامت الحكومة بتعديل بيانات سنوات ماضية وأدخلت عوامل موسمية مستحدثة لكل من الطلبات الجديدة وما تسمى بالطلبات المستمرة. وستتم إتاحتها للجمهور في وقت لاحق اليوم.
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