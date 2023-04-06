خبير للعربية: العائد على سندات الأردن الدولارية أقل 50 نقطة أساس من "الأميركية"

قال محمد عاكف الزعبي، مدير ائتمان القطاع الحكومي في بنك كابيتال الأردني إن العائد على السندات الدولية التى طرحها الأردن كان مشجعا للحكومة لترفع الإصدار من 750 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار بعدما استقطب الإصدار عروضا بـ4.7 مليار دولار.

وبلغت نسب تغطية إصدار سندات الأردن المقومة بالدولار 6 مرات.

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وأضاف الزعبي أن سعر الفائدة بلغ 7.5% وهو مشجع لأن الإصدار السابق في يونيو/حزيران 2022 كانت الفائدة عليه 7.75% رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ لك الحين وحتى اليوم رفع الفائدة 7 مرات، ولكن الأهم اليوم أن العائد على السندات في هذا الإصدار أقل بنسبة 50 نقطة أساس مقارنة بالعائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات.

وذكر أن تحسن التصنيف الائتماني ومخاطر الائتمان في المملكة الأردنية يعود إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية باستثناء المنح والمساعدات والخارجية لنسبة 90% من الإنفاق الجاري بالمملكة الأردنية.

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن الأردن أصدر يوم الثلاثاء الماضي سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5% وإن الطلب عليها بلغ 6 أضعاف الحجم المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

وأضاف العسعس أن الطلب الزائد سمح للحكومة برفع حجم الإصدار الذي أجله 5 سنوات و9 أشهر من 750 مليون دولار كانت مطلوبة في البداية بعد جذب طلبات بما يزيد عن 4.7 مليار دولار.

وأوضح الوزير في بيان أُرسل لرويترز: "أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات".