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قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
اقتصاد تونس

الرئيس التونسي يؤكّد رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي

أكد أن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقا

تونس - رويترز
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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إن "إملااءات" المقرضين غير مقبولة وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقا، مضيفاً أن "السلم الأهلي ليس لعبة".

جاء تصريحات سعيد ردا على سؤال حول إمكانية توقيعه على اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي.

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وأضاف سعيد في تصريحاته للصحافيين أنه بدلا عن ذلك يجب أن "يعول التونسيون على أنفسهم"، في أوضح إشارة على رفضه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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كانت وكالة "موديز"، خفّضت التصنيف الائتماني لتونس، إلى "CAA2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تواجهها البلاد بعد سنوات ممتالية من الأزمات السياسية والاقتصادية، والتي قلصت الآمال في حدوث تغيير قريب، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية المنحدرة منذ 2011.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تأزمت الأوضاع بصورة أسرع مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والطاقة، ودخلت البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يقلص الإنفاق الحكومي ويضع المزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال.

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