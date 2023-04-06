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لماذا ترفض الحكومة السودانية شراء القمح من المزارعين؟
أحد حقول القمح - أرشيفية
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

التوريد في مايو المقبل والموعد النهائي لتقديم تقديم العروض اليوم

دبي- العربية.نت
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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أمس الأربعاء ممارسة دولية لشراء كميات من القمح للشحن في الفترة من 10 إلى 12 مايو/ أيار أو من 21 إلى 31 من الشهر نفسه، وحددت الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم 6 من أبريل/نيسان.

وأضافت الهيئة أن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وأن العروض ينبغي أن تكون على أساس التسليم على ظهر السفينة.

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وقال علي المصيلحي وزير التموين المصري فى بيان إن المخزون المتوافر من القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري.

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