كورونا
"الصحة العالمية": رفع كافة حالات الطوارئ الصحية المرتبطة بـ"كورونا" هذا العام
كانت الصين تخلت عن آخر قيودها المفروضة في إطار سياسة "صفر-كوفيد"
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن كل حالات الطوارئ الصحية المرتبطة بكورونا سترفع هذا العام.
كانت منظمة الصحة العالمية، أعادت النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية.
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وتخلت الصين عن اشتراط خضوع القادمين إليها للحجر الصحي وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونغ كونغ، وقررت إنهاء العمل بآخر ما تبقى من قيودها المفروضة في إطار سياسة "صفر-كوفيد" التي بدأت تفكيكها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر/كانون الأول بعد احتجاجات كبيرة.
وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافيا بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.
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