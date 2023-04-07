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البنك الدولي
روسيا و أوكرانيا

البنك الدولي: أوكرانيا وروسيا تعززان توقعات نمو شرق أوروبا وآسيا الوسطى

توقعات بنمو الاقتصاد الأوكراني 0.5% هذا العام

واشنطن - رويترز
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رفع البنك الدولي، الخميس، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2023 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى 1.4% من 0.1%، وفقا لتوقع سابق، مشيرا إلى تحسن التوقعات لكل من روسيا وأوكرانيا على الرغم من الحرب المستمرة بينهما.

وتشير التوقعات التي صدرت قبل أيام من عقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في الربيع، إلى نمو الاقتصاد الأوكراني 0.5%، هذا العام بعد انكماش مذهل بلغ 29.2% في عام 2022 الذي بدأت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

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وقال البنك الدولي "صحيح أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة الغزو هائلة، لكن إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المانحين، يساعد في دعم النشاط الاقتصادي هذا العام".

وانكمش الاقتصاد الروسي 2.1% العام الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من انكماش بنسبة 3.5%، توقعها البنك الدولي في يناير/كانون الثاني.

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وبالنسبة لعام 2023، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الروسي 0.2%، مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش 3.3%.

وتضم مجموعة البنك الدولي الإقليمية لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كلا من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا وكرواتيا وجورجيا وقازاخستان وكوسوفو وقرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

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