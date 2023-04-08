اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء كاليفورنيا، أميركا (رويترز)
ميناء كاليفورنيا في أميركا
اقتصاد أميركا

تعطل أهم موانئ في أميركا بسبب إضراب عمالي

"إجراءات منسقة لمنع العمل في اثنين من موانئ كاليفورنيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهد اثنان من أهم الموانئ في الولايات المتحدة شللا جراء عدم قدوم عدد كاف من عمال الرصيف إلى العمل، بحسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن.

ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه "إجراءات منسقة لمنع العمل" في الموقعين، بحسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادئ البحرية التي تمثل ناقلي الشحن.

مادة اعلانية

ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلي الشحن متعلق بالأجور وأتمتة المعلومات، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير  اقتصاد اقتصاد أميركا العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير 

وبحسب البيان، فإن هذا أدى "إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس أنجلوس وميناء لونغ بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية في الولايات المتحدة".

وينقل الميناءان المعروفان باسم "مجمع سان بيدرو باي" حوالي 20 مليون حاوية شحن سنويا بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار.

ويعد المجمع تاسع أكبر ميناء في العالم من ناحية حصته في السوق، بحسب أرقام رسمية. ويلعب دورا رئيسيا في حركة سلاسل الإمدادات العالمية.

وحذرت رابطة الشحن أن "هذه الإجراءات تقوض الثقة في موانئ الساحل الغربي" للولايات المتحدة.

من جهتها، قالت نقابة عمال الرصيف إن أعضاءها الذين تغيبوا عن العمل كانوا يقومون بإحياء الجمعة العظيمة مع عائلاتهم.

وأكدت النقابة أن "عمليات الشحن جارية مع استمرار عمال الرصيف في عملهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد "الهرشة السابعة" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. لماذا؟ مشاهد "الهرشة السابعة" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط