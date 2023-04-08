"بنك التنمية" يقدم 3 مليارات ريال تمويلاً للمنشآت الناشئة السعودية في الربع الأول

كشف بنك التنمية الاجتماعية ضمن تقرير اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول من العام الحالي 2023، أن تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة قارب 3 مليارات ريال لأكثر من ألفي منشأة مستفيدة موزعة على كافة مناطق المملكة.

وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي الذي قدمه خلال الربع الأول من عام 2023 قد بلغ 538 مليون ريال، لعدد مستفيدين تجاوز 9 آلاف، فيما بلغ التمويل الممنوح لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة نحو 1.4 مليار ريال، ليتجاوز عدد المستفيدين 23 ألفًا.

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وأبرز التقرير ارتفاعاً في الأداء الربعي لتمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بنسبة 99% مقارنة بالربع السابق من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل خلال الربع الأول لأكثر من 2.9 مليار ريال، استفاد منها ما يزيد عن 35 ألف منشأة صغيرة وناشئة ومن ممارسي العمل الحر والأفراد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ( 2025-2023)، وذلك ضمن جهود البنك لتمكين مختلف أفراد المجتمع وتعزيز الاستقلال المالي.