الدولار
ماكرون: يجب على أوروبا أن تقلل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية
أكد على ضرورة مقاومة الضغوط التي تسعى لتحويل أوروبا لتكون تابعة لأميركا
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية.
وذكر ماكرون أنه يجب أن تقاوم أوروبا الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأميركا.
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في لقائه مع الجالية الفرنسية ببكين، إننا نسعى إلى علاقات اقتصادية متوازنة مع الصين.
وتريد باريس "إحياء" التبادل والحوار على كل المستويات مع الصين بعد انقطاع ناجم خصوصا عن القيود الصارمة جدا التي فرضتها بكين في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19.
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