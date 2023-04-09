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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا

وزير المالية: عجز ميزانية ألمانيا سيتراوح بين 14- 18 مليار يورو في 2024

كريستيان ليندنر: التقدير الضريبي في مايو لن يحل جميع مشاكل الميزانية

برلين – تاس
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أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن عجز ميزانية ألمانيا في عام 2024 سيتراوح بين 14 و18 مليار يورو على الأقل.

وقال ليندنر في مقابلة مع صحيفة "رينيشي بوست": "وفقا لآخر التقديرات، سيكون لدينا عجز يتراوح بين 14 و18 مليار يورو بإيرادات تبلغ 424 مليار".

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في الوقت نفسه، شدد وزير المالية الألماني على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إنفاق إضافي على الدفاع أو التعليم على سبيل المثال، فسيتعين على الحكومة خفض التمويل في مجالات أخرى بشكل أكبر.

وأوضح ليندنر "لسوء الحظ، فإن أولئك الذين يأملون في أن يحل التقدير الضريبي في مايو جميع مشاكل الميزانية مخطئون".

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