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بطاريات السيارات
بطاريات السيارات
اقتصاد الخليج

استمرار فرض رسوم الإغراق لواردات دول الخليج على بطاريات السيارات

القرار اعتمد من اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دبي - العربية.نت
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اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من مدخرات (جماعات) كهربائية ذات سعة من 35 أمبير أن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس "بطاريات السيارات".

وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج "بطاريات السيارات".

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وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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