اقتصاد السعودية
السعودية تحدد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص
الإجازة تبدأ اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس 20 أبريل
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وقالت الوزارة في تغريدة، اليوم الاثنين، إن الإجازة تبدأ اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 رمضان الموافق 20 أبريل 2023 ولمدة 4 أيام.
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