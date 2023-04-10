اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تحدد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص

الإجازة تبدأ اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس 20 أبريل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة في تغريدة، اليوم الاثنين، إن الإجازة تبدأ اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 رمضان الموافق 20 أبريل 2023 ولمدة 4 أيام.

مادة اعلانية
إجازة عيد الفطر في السعودية
إجازة عيد الفطر في السعودية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟ أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط