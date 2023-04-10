اقتصاد عمان
جهاز الاستثمار العماني يطرح 36 فرصة استثمارية بـ 1.5 مليار ريال
فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والسياحة والتعدين والقطاع الصحي بعمان
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 36 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال عماني.
وقال مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني، هشام الشيدي، إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة.
مادة اعلانية
وتتوزع الفرص على عدد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا والخدمات والسياحة بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تعاون سعودي عماني لإنشاء مصنع لإنتاج للأسمدة في المملكةمصنع الأسمدة يرفع الإنتاج الزراعي في المملكة إلى 165 مليار ريال شركات
-
وزير النفط العراقي: بدأنا تسويق منتجات مصفاة كربلاء بالسوقأكد أن 15 ألف متر مكعب من البنزين كانت تستورد يومياً من مناشئ مختلفة طاقة
-
باستثمارات يابانية.. إنشاء مصنع للحديد المختزل في "عمان " بطاقة 5 ملايين طن سنوياتم توقيع اتفاقيات حجز الأرض وتزويدها بالمرافق اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية