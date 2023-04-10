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اقتصاد عمان

جهاز الاستثمار العماني يطرح 36 فرصة استثمارية بـ 1.5 مليار ريال

فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والسياحة والتعدين والقطاع الصحي بعمان

دبي - العربية.نت
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أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 36 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال عماني.

وقال مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني، هشام الشيدي، إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة.

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وتتوزع الفرص على عدد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا والخدمات والسياحة بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.

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