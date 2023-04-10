وزير المالية يرأس وفد السعودية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية خلال المدة من 10 - 16 أبريل الجاري.

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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وسيشارك الجدعان، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات لصندوق النقد الدولي حيال تلك التطورات وأولويات الفترة المقبلة، إضافة لمناقشة لجنة التنمية تطوير أعمال مجموعة البنك الدولي بهدف الاستجابة لتحديات التنمية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما سيتم عقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية يومي 12 و13 أبريل 2023م؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير الماضي، وبحث سُبل معالجتها.