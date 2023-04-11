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اقتصاد

"المركزي" الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية

"المركزي" الكوري يعطي إشارة على بدء نهاية دورة التشديد النقدي عالميا

دبي - العربية.نت
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أبقى البنك المركزي لكوريا الجنوبية، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات بتراجع التضخم.

وأبقى "المركزي" على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند 3.5%، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

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من جهته، استبعد محافظ المركزي إمكانية خفض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدا عزمه إبقاء السياسة المشددة لمكافحة التضخم، على الرغم من توقعات السوق بخفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

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