اقتصاد عمان
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق
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عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (BB).
وقالت الوكالة إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
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وأوضحت أن نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي.
وقالت إن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة.
كما توقعت "فيتش" عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.
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