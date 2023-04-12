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قناة السويس ( أ ف ب) مناسبة
سفينة تعبر قناة السويس (أ ف ب)
قناة السويس

ارتفاع إيرادات قناة السويس 35% إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأول

ارتفاع أعداد السفن المارة في القناة 20% خلال الربع الأول

دبي - العربية.نت
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كشف بيان للرئاسة المصرية، عن ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%.

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وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

كانت إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة 41.6%.

وقالت "قناة السويس" إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في يناير 2023، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها.

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