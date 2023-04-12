الروبل الروسي يهبط بفعل تراجع الصادرات والنقد الأجنبي

انخفض الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

وقال البنك المركزي الروسي أمس الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص بنحو 73%، إلى 18.6 مليار دولار في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار على أساس سنوي، وذلك مع ضعف قدرة المالية العامة للبلاد على التصدي للانخفاض الحاد في عائدات الطاقة.

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وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، نزل الروبل 0.1%، أمام الدولار مسجلا 82.06 وخسر 0.1%، أمام اليورو ليبلغ 89.70. واستقر أمام اليوان عند 11.91، وفقا لوكالة "رويترز".

وأبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين اليوم الأربعاء أن ضعف الروبل يرجع إلى انخفاض الصادرات وتعافي الواردات وهبوط أسعار النفط.

وأضافت أن الروبل سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، التي قفزت في أبريل/نيسان بعد أن خفض تحالف أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة.