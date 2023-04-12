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سفن تجارية وأخرى ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في انتظار العبور من مضيق البسفور في اسطنبول (أرشيفية من رويترز)
سفن ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بانتظار العبور (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: اتفاق حبوب البحر الأسود "لا يمكن أن يقف على قدم واحدة"

أكد أن آفاق المبادرة ليست كبيرة إذ لم يتم الوفاء بتعهدات إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية

موسكو - رويترز
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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن "أن تقف على قدم واحدة"، وإن آفاق المبادرة ليست كبيرة، إذ لم يتم الوفاء بتعهدات إزالة العراقيل أمام الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

أشار تقرير لوكالة "موديز" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية سلط الضوء مجددا على قضية الأمن الغذائي في الدول الناشئة.

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وقال التقرير إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2022، إثر الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه رجح بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي.

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وحددت "موديز" العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء، أبرزها المخاطر المستمرة على إنتاج المحاصيل في أوكرانيا، والمشاكل التي تواجهها مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم، بالإضافة إلى شح الإمدادات العالمية والتقلبات المناخية.

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