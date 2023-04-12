اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سندات
صورة تعبيرية عن السندات
اقتصاد مصر

سندات مصر المقومة بالدولار تسجل تراجعات جديدة

نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت اليوم الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.

تعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.

"سينوبك" الصينية تستحوذ على 5% من حصة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي شركات اقتصاد قطر "سينوبك" الصينية تستحوذ على 5% من حصة قطر للطاقة في حقل الشمال الشرقي
مادة اعلانية

ونزلت قيمة الجنيه المصري بمقدار النصف منذ مارس/آذار 2022. وسجلت العملة اليوم انخفاضا 0.31% مقابل الدولار على الرغم من تراجع مؤشر الدولار.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من ‭‭B2‬‬ إلى ‭‭B3‬‬.

وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تخفض مدة حظر الطيران على تايوان لـ27 دقيقة فقط الصين تخفض مدة حظر الطيران على تايوان لـ27 دقيقة فقط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط