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البنك الأهلي العماني
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مجلس إدارة البنك الأهلي العماني يرفض عرض اندماج من بنك ظفار

"الأهلي" لم يعلن أسباب الرفض

دبي – رويترز
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قال البنك الأهلي في عُمان، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارته رفض عرض اندماج من بنك ظفار ثاني أكبر بنك في السلطنة.

وذكر البنك الأهلي، الذي يملك البنك الأهلي البحريني حصة به، في بيان إلى البورصة، أن مجلس إدارته قرر عدم قبول عرض الاندماج غير الملزم المقدم من بنك ظفار.

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ولم يذكر البيان سبب قرار مجلس الإدارة.

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كان البنك الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء أنه تلقى عرضا للاندماج مع بنك ظفار، وهي صفقة كان من شأنها أن تخلق كيانا بأصول تتجاوز 19 مليار دولار.

وأظهرت القوائم المالية أن بنك ظفار يمتلك أصولا قيمتها 11.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة أصول البنك الأهلي في عمان حوالي 7.9 مليار دولار.

وفي العام الماضي دخل بنك إتش.إس.بي.سي عُمان ومنافسه المحلي بنك صحار الدولي في اتفاقية اندماج ملزمة حصلت على موافقة البنك المركزي في فبراير/شباط. ومن المتوقع استكمال الدمج في النصف الثاني من هذا العام.

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