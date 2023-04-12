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اقتصاد مصر

مصر ترفع حوافز توريد القمح المحلي ليصل سعره إلى 1500 جنيه

القرار يسهم في دعم المزارع المصري ويساعد على التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء، المصري، اليوم الأربعاء، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه (نقاوة 23.5 قيراط)، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

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وذكر البيان أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

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وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، إن مصر من الدول الكبيرة التي لديها احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأشار إلى أن 45% من الاستهلاك المصري للقمح يتم استيراده من الخارج، موضحا أن موسم حصاد القمح المحلي بدأ بالفعل ويستمر لمدة 4 أشهر.

وقال إن احتياطي مصر من القمح يتجاوز 3 أشهر ونصف، بالإضافة إلى ذلك يتجاوز احتياطي الزيوت 4 أشهر، والأرز 3.3 أشهر.

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