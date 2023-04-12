وزارة التجارة الصينية: تحقيق بشأن قيود فرضتها تايوان على وارداتنا

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها تجري تحقيقا بشأن قيود فرضتها تايوان على وارداتنا الزراعية والمعدنية والكيميائية والمنسوجات.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، حيث أجرت الصين مناورات بالذخيرة الحية قرب الجزيرة. وترسل الصين سفنا وطائرات بانتظام عبر خط الوسط لمضيق تايوان.

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وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها يتعين السيطرة عليه بالقوة إذا لزم الأمر، وقد صعدت من تحرشاتها العسكرية والدبلوماسية، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطرفين انقسما منذ الحرب الأهلية عام 1949، ولم يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على الجزيرة، منذ ذلك الحين.

إلا أن بكين لوحت مرارا في السنوات الماضية بأهمية ضم الجزيرة للبر الصيني، بكافة الطرق ومنها العسكرية إن لزم الأمر، ما فاقم من مخاوف تايبيه التي لجأت إلى حليفها الأميركي، لتزويدها بمزيد من السلاح.