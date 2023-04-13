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علم أوكرانيا

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا 29.1 % في 2022

بسبب الغزو الروسي

كييف - فرانس برس
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قالت لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات الخميس إن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا انخفض بنسبة 29.1 %، في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الغزو الروسي للبلاد.

وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم الغزو الروسي بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6%.

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مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الحرب، يتوقع صندوق النقد الدولي، انتعاشاً اقتصادياً جزئياً وتدريجياً هذا العام. وبناء على هذه السيناريوهات، يتوقع صندوق النقد الدولي مراوحة الاقتصاد الأوكراني بين انكماش بنسبة 3% ونمو بنسبة 1% في 2023.

كما تتوقع المؤسسة تسارعاً في النمو في 2024 ليبلغ 3.2%، ثم 6% في 2025.

وصادق الصندوق على 15.6 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا في خطة دعم دولية كبيرة بقيمة 115 مليار دولار.

وكانت أوكرانيا واحدة من أفقر الدول في أوروبا عندما هاجمتها روسيا. وسجل إجمالي ناتجها المحلي نمواً بنسبة 3.4% في 2021.

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