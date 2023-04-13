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جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
اقتصاد

صندوق النقد: النمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023

أكد أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1% في 2023 من 5.7% في 2022

دبي - رويترز
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023.

وأضاف أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1% في 2023 من 5.7% في 2022.

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كان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قال في مقابلة مع "العربية"، إن أسواق النفط سيكون لها التأثير الأكبر على اقتصادات الخليج في 2023، مشيرا إلى متانة اقتصادات دول المنطقة مقارنة بالاقتصاد العالمي.

وأشار أزعور إلى أن التنوع الاقتصادي يعد عنصرا مهما لنمو اقتصادات دول الخليج.

وكشف أن مكافحة التضخم ضرورة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط.

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