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اقتصاد السعودية

إطلاق مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة السعودية في برنامج "نطاقات المطور"

بدء تطبيقها مطلع مايو للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور

دبي - العربية.نت
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مبادرة "الاحتساب الفوري" للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 مايو 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها.

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وتستهدف المبادرة المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد على 6 أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.

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يعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الاستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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