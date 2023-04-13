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الفيدرالي

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لمعدل الفائدة الأميركية بعد تباطؤ التضخم

توقع البنك رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل

دبي - العربية.نت
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خفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة بعد تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.

وتوقع البنك رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع "الفيدرالي" الشهر المقبل، لكنه تراجع عن توقعاته بإقرار زيادة إضافية في يونيو.

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وأشار البنك إلى أن معدل الفائدة الأميركية سيتراوح عند نطاق 5% و5.25%، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 5.25% و5.5%.

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وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة في آخر اجتماع لنطاق 4.75% و5%، وسط توقعات بإقرار زيادة واحدة إضافية هذا العام.

تراجع معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة في مارس إلى 5% من مستوى 6% في فبراير، فيما كان المحللون قد توقعوا تراجعه إلى 5.2%.

ورغم أن هذا التراجع للشهر التاسع على التوالي إلا أن معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفات "الفيدرالي" عند 2%.

فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء إلى 5.6% في مارس من 5.5% في فبراير.

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