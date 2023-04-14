تضخم
مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يسجل أدنى قراءة منذ أبريل 2020
جاءت أدنى من توقعات المحللين التي كانت عند 3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس إلى 2.7%، وهي أدنى قراءة منذ أبريل عام 2020، لتأتي أدنى من توقعات المحللين التي كانت عند 3%.
وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض تكلفة البنزين التي ساعدت على إبطاء الضغوط التضخمية.
مادة اعلانية
تأتي هذه البيانات بعد يوم واحد فقط من الكشف عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت تراجعا كبيرا إلى 5%، في مارس، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل مفاجئ إلى 5.6%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 %، في فبراير/شباط، وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 % في مارس/آذار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
المغرب يلغي ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية لكبح التضخمتستورد الرباط الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم اقتصاد
-
"ديكرا" للعقاقير البيطرية في محادثات حول عرض شراء محتمل بـ5.8 مليار دولارأُعلن العرض المحتمل بعد إغلاق السوق شركات
-
مصادر: توقف عطاءات مصفاة الزور الكويتية لزيت الوقود بعد إغلاق جزئيالمصفاة كانت قد افتُتحت في الآونة الأخيرة طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية