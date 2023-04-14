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تضخم

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يسجل أدنى قراءة منذ أبريل 2020

جاءت أدنى من توقعات المحللين التي كانت عند 3%

دبي - العربية.نت
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انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس إلى 2.7%، وهي أدنى قراءة منذ أبريل عام 2020، لتأتي أدنى من توقعات المحللين التي كانت عند 3%.

وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض تكلفة البنزين التي ساعدت على إبطاء الضغوط التضخمية.

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تأتي هذه البيانات بعد يوم واحد فقط من الكشف عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت تراجعا كبيرا إلى 5%، في مارس، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل مفاجئ إلى 5.6%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 %، في فبراير/شباط، وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 % في مارس/آذار.

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