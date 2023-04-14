السعودية
الصندوق السعودي للتنمية يستثمر 500 مليون دولار في الأرجنتين
لدعم مشاريع الغذاء والطاقة
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استثمر الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار في الأرجنتين، وذلك لدعم مشاريع الغذاء والطاقة في الدولة بما في ذلك خط أنابيب الغاز الذي من المتوقَّع أن يتم الانتهاء منه هذا العام.
يأتي اتفاق التمويل بين السعودية والأرجنتين بعد أسبوعين فقط من تصريح الرئيس الأرجنتيني Alberto Fernandez للرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن بأنَّه يسعى لتأمين جسر من التمويل لتعويض الخسائر الناجمة عن أسوأ موجة جفاف في البلاد.
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وتكافح الحكومة الأرجنتينية لاحتواء التضخم البالغ أكثر من 100%، إذ من المتوقَّع أن يدخل الاقتصاد في ركود هذا العام.
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