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متجر في المغرب ( أ ف ب) تضخم مناسبة
متجر في المغرب ( أ ف ب)
اقتصاد المغرب

المغرب يلغي ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية لكبح التضخم

تستورد الرباط الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم

الرباط - رويترز
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قالت الحكومة المغربية الخميس إنها اعتمدت مرسوما بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية للمساعدة في خفض أسعار المنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية.

قفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1%، في فبراير/شباط، ليصل التضخم العام إلى 10.1%، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي.

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وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الإجراء يتماشى مع جهود لكبح مصادر التضخم وارتفاع الأسعار لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية.

يستورد المغرب الأبقار من البرازيل بعد أن رفعت رسوم الاستيراد لخفض أسعار اللحوم.

كما فرضت البلاد قيودا على صادرات الطماطم إلى أفريقيا وأوروبا لضمان إمداد السوق المحلية.

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