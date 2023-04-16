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بنك السودان المركزي
اقتصاد السودان

البرهان يصدر قراراً لبنك السودان بتجميد حسابات "الدعم السريع" ومصادرة ممتلكاته

لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم قررت أن يكون اليوم عطلة رسمية بالولاية حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم

دبي - العربية.نت
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً لبنك السودان، بتجميد حسابات الدعم السريع ومصادرة ممتلكاته في كل الولايات.

وقررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023م عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم.

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وقالت اللجنة، إنها ظلت في حالة انعقاد دائم منذ صباح يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023م لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".

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وأضافت أنه على المواطنين الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".

وأكدت على استمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

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