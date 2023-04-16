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A general view shows MTN head office in Lagos, Nigeria October 29, 2018. (Reuters/Afolabi Sotunde)
شعار شركة MTN (رويترز)
السودان

مسؤولون بشركة MTN في السودان: أوقفنا خدمة الإنترنت بطلب من هيئة الاتصالات

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قال مسؤولون بشركة MTN في السودان لرويترز، إننا أوقفنا خدمة الإنترنت بطلب من هيئة الاتصالات.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

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وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم. وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية، والتي خرجت عن مسارها.

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