يلين: البنوك الأميركية قد تصبح أكثر حذراً في منح القروض

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تدفع البنوك إلى توخي المزيد من الحذر والتشدد في منح القروض للأسر والشركات.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" تبثّ، الأحد، ونُشرت مقتطفات منها السبت، إن البنوك الأميركية يمكن أن تصبح "أكثر حذراً" في معاملاتها.

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وقد يؤدي ذلك إلى تشديد شروط الإقراض التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي لكنها تساهم أيضًا في كبح التضخم.

وكانت جانيت يلين قد أشارت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى أنها "لم تر أي دليل في هذه المرحلة على تشديد شروط الإقراض، رغم أن ذلك احتمال قائم".

رغم الاضطرابات في القطاع المصرفي، صرّحت وزيرة الخزانة لشبكة "سي إن إن" أن توقعاتها للاقتصاد الأميركي لم تتغير، قائلة "أعتقد أن التوقعات لا تزال تحقيق نمو معتدل واستمرار تحسن سوق العمل مع انخفاض التضخم".

وأضافت "لا أرى شيئا كبيرا أو مهما في هذا الوقت بدرجة كافية لتغيير التوقعات بشكل كبير".