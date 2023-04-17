سيارات
ارتفاع صادرات السيارات من كوريا الجنوبية 64% الشهر الماضي
نتيجة الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة
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ارتفعت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بأكثر من 64% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.
وأفادت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات الكورية خلال الشهر الماضي بلغت 6.52 مليار دولار، بزيادة نسبتها 64.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي والبالغ 5.6 مليارا دولار وفقا لـ واس".
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