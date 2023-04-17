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سفن تجارية وأخرى ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في انتظار العبور من مضيق البسفور في اسطنبول (أرشيفية من رويترز)
سفن تجارية ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين يؤكد أن آفاق صفقة الحبوب غير واعدة

بيسكوف: الجزء الثاني من هذه الاتفاقات لم يتغير

دبي - العربية.نت
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن الآفاق المستقبلية لصفقة الحبوب ليست واعدة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لتمديد الآلية: "الآفاق المستقبلية ليست واعدة أبدا، للأسف الجزء الثاني من هذه الاتفاقات لم يتغير".

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جدير بالذكر أنه في 22 يوليو من العام الماضي تم إبرام الاتفاقيات الخاصة بتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لمدة 120 يوما، وفي نوفمبر الماضي، تم تمديدها لمدة 120 يوما أخرى، تنظم إحدى الاتفاقيات إجراءات تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف، وفق وكالة تاس.

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كما تم إنشاء مركز التنسيق المشترك في اسطنبول من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وهو مصمم لتفتيش السفن التي تحتوي على الحبوب من أجل منع تهريب الأسلحة واستبعاد الاستفزازات.

كما تم توقيع مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة تنص على التزامات المنظمة العالمية لإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتشير موسكو إلى أن الجزء الخاص بروسيا من صفقة الحبوب لم ينفذ.

وفي 18 مارس، أعلنت روسيا تمديد الصفقة لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أن هذا الوقت سيكون كافياً لتقييم عملية تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.

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