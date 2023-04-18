الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة لإنقاذ المصارف المتعثرة

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء قواعد جديدة طال انتظارها بشأن آليات التعامل مع إنقاذ البنوك المتعثرة، بعد الاضطرابات التي حصلت في القطاع المصرفي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وينصّ المقترح الذي ستتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى تشجيع استخدام "شبكات أمان" يموّلها القطاع المصرفي نفسه، لحماية المودعين في حالة حدوث أزمة، بدلا من استخدام الأموال العامة وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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