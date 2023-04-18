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المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية فى بروكسل - أرشيفية
أزمة مصرفية

الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة لإنقاذ المصارف المتعثرة

المقترح ستجرى مفاوضات بشأنه في البرلمان الأوروبي

دبي - العربية.نت
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اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء قواعد جديدة طال انتظارها بشأن آليات التعامل مع إنقاذ البنوك المتعثرة، بعد الاضطرابات التي حصلت في القطاع المصرفي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وينصّ المقترح الذي ستتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى تشجيع استخدام "شبكات أمان" يموّلها القطاع المصرفي نفسه، لحماية المودعين في حالة حدوث أزمة، بدلا من استخدام الأموال العامة وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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