سوريا تحدد سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023
حددت سعر الكيلوغرام من الشعير عند 2000 ليرة سورية
قالت وكالة الأنباء العربية السورية إن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023 عند 2300 ليرة سورية (0.9163 دولار) للكيلوغرام.
كما حددت سعر الكيلوغرام من الشعير عند 2000 ليرة سورية.
وفي 2022، زادت سوريا وبشكل كبير استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، باستخدام أسطول من سفن البلدين لتجنب العقوبات الأميركية، ما يعد مؤشرا على أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا وروسيا ازدادت قوة.
وزادت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في القرم 17 مثلا هذا العام مسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن، بحسب بيانات للشحن من رفينيتيف لم يتم الكشف عنها من قبل، ليشكل ذلك ما يقارب ثلث واردات البلاد الإجمالية من القمح.
وتظهر البيانات أن الدولتين اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، من بينها ثلاث سفن سورية مشمولة في العقوبات التي فرضتها واشنطن، وذلك في ظل عقوبات مفروضة على البلدين صعبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة والحصول على تأمين ملاحي.
-
أسهم شركات السلع الفاخرة تدعم ارتفاعات الأسواق الأوروبيةبعد تسجيل طفرة بالمبيعات في الصين قصص اقتصادية
-
"طيران الإمارات" تتوقع 110 آلاف مسافر عبر 6 مدن خلال عطلة العيدأعلنت طيران الإمارات توسيع جدول عملياتها هذا الأسبوع بإضافة 38 رحلة عبر ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على ... سياحة وسفر
-
"Jefferies": المستويات السعرية لانخفاض الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير دقيقةقالت كبيرة الاقتصاديين في "Jefferies International" علياء مبيض، إن إدارة السيولة الدولارية في مصر أحد الأدوات التي تسمح بالتحرك صعودا أو نزولا في سعر ... جرس الإغلاق