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اقتصاد الصين في 2023
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اقتصاد الصين

نمو اقتصاد الصين 4.5% في الربع الأول من 2023 متجاوزاً التوقعات

نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 2.2% على أساس فصلي

بكين – رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% على أساس سنوي مقابل 2.9% في الربع الرابع.

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وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/آذار.

تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 3.8% في الربع الأول من 2023  اقتصاد اقتصاد الصين تخفيض توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 3.8% في الربع الأول من 2023 

وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.

وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.

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