اقتصاد
بلغاريا تفرض حظراً مؤقتاً على واردات الحبوب الأوكرانية
بلغراد: تسببت في تعطيل سلاسل الأغذية
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أفادت الإذاعة البلغارية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، نقلا عن القائم بأعمال رئيس الوزراء جلاب دونيف بأن بلغاريا فرضت حظرا مؤقتا على واردات الحبوب الأوكرانية ما عدا التي يجري نقلها بالفعل.
ونقل التقرير عن دونيف قوله "على مدى العام المنصرم، ظلت كمية ضخمة من الأغذية في البلاد وعطلت سلاسل الأغذية".
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وأضاف "نحن مضطرون إلى تبني هذا الإجراء الوطني لأن السلطات الأوروبية لا تزال تفكر في إجراء ملائم".
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