اقتصاد بريطانيا
تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.1% خلال مارس
معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس/ آذار من 10.4% في فبراير/ شباط.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس/ آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
مادة اعلانية
وعلى الرغم من انخفاضه في مارس/ آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عمومية "إعمار للتطوير" تعتمد توزيع 52% أرباحا نقدية عن عام 2022إجمالي التوزيعات يتجاوز 2 مليار درهم شركات
-
أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأميركية وبيانات الصين القويةجاء ارتفاع الأسعار محدودا في ظل مخاوف زيادة معدلات الفائدة الأميركية طاقة
-
إجراءات صارمة في بريطانيا بعد قطع إمداد منازل بالغازالإجراءات طالت موردي الطاقة الذين يفرضون التركيب الإجباري للعدادات مسبقة الدفع طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية