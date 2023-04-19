اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في بريطانيا (صورة تعبيرية - istock(
التضخم في بريطانيا (صورة تعبيرية)
اقتصاد بريطانيا

تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.1% خلال مارس

معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس/ آذار من 10.4% في فبراير/ شباط.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس/ آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

مادة اعلانية

وعلى الرغم من انخفاضه في مارس/ آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم "الدعم السريع".. من سيحسم المعركة؟ الجيش السوداني أم "الدعم السريع".. من سيحسم المعركة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط