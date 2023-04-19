دعوة لإضراب عمال السكك الحديد في ألمانيا

دعت نقابة "إي في جي- EVG"، اليوم الأربعاء، عمال السكك الحديد في ألمانيا إلى الإضراب من جديد، الجمعة، للضغط على المفاوضات لرفع الأجور في مواجهة التضخّم.

وبعد إضراب سابق نُظم في نهاية مارس، قالت النقابة في بيان "يجب أن نزيد الضغط على أصحاب العمل الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل مطالب موظفيهم".

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من المقرر أن يستمر إضراب الجمعة من الساعة 03:00 حتى 11:00 بالتوقيت المحلي في جميع أنحاء البلاد.

حذرت شركة "دوتشه بان" المشغلة للقطارات من أن ذلك سيكون له "تأثير هائل على حركة الرحلات" وخاصة على "قطارات المسافات الطويلة" وفقا لـ" فرانس برس".

وقالت كوزيما انجنشاي من نقابة "إي في جي" خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "إن الأمر لا يتعلق بمعاقبة الركاب مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لزيادة الضغط على صاحب العمل الذي لم يقدم عرضًا مقبولاً".

تمثل نقابة "إي في جي" (EVG) نحو 230 ألف موظف في خمسين شركة نقل تقريباً في البلاد، وأهمها شركة دوتشه بان.

اعتبر مارتن سيلر، مدير الموارد البشرية في الشركة "هذا الإضراب عديم الفائدة تمامًا لقد فقدت EVG كل المقاييس مع هذا الإجراء" داعياً إلى "إيجاد حلول حول طاولة المفاوضات".

وتطالب النقابات بزيادة في الأجور قدرها 12% على مدى 12 شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 650 يورو، وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة التي اقترحها أصحاب العمل.

على الرغم من تباطؤ التضخم إلى 7.4 % في مارس، منذ الذروة المسجلة في أكتوبر الماضي والتي بلغت 8.8%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا للغاية.

وأضاف البيان أن "شركات السكك الحديد والنقل تعاني بالفعل من نقص كبير في الموظفين ولا يمكن تعيين موظفين جدد إلا إذا حصلوا على رواتب أفضل".

وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي حيث نظمت عدة إضرابات من أجل زيادة الأجور منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مرورًا بالبريد.

شلت حركة إضراب واسعة في 27 آذار/مارس قطاع النقل في ألمانيا، بما في ذلك المطارات، لمدة 24 ساعة، تلبية لدعوة EVG ونقابة Ver.di (فيردي) لموظفي الخدمات العامة.

نقابة Ver.di (فيردي) التي تدافع عن 2.5 مليون موظف في القطاع العام تجري مفاوضات صعبة مع الحكومة والبلديات منذ عدة أسابيع. ومن المقرر أن تُستأنف هذه المحادثات السبت بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب.

كما دعت هذه النقابة موظفي الأمن في عدة مطارات ألمانية إلى التوقف عن العمل من الخميس إلى الجمعة.